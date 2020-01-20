Ханс-Дитер Флик: «Доволен, что мы начали второй круг разгромной победой над «Гертой»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Гертой» в матче 18-го тура чемпионата Германии (4:0).

— Я доволен, что мы так начинаем второй круг, — приводит пресс-служба клуба слова Флика. — 4:0 — не каждой команде удается побеждать в Берлине с таким счетом. Я считаю, что счет полностью заслуженный. Никогда не знаешь, в каком состоянии находится команда после столько короткой подготовки. Поэтому здорово, что мы начинаем второй круг с таким результатом.

«Бавария» с 36 очками поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Герта» — 19 баллов и 14-я строчка.