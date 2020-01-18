Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями перед матчем 18-го тура чемпионата Германии с «Гертой».

— Мы рады, что у нас появилось больше возможностей для формирования состава, -приводит пресс-служба клуба слова Флика. — Мы едем в Берлин с хорошим настроем. Наша цель заключается в том, чтобы в конце февраля, начале марта, когда станет жарко и начнутся английские недели, у нас были все футболисты.

Мюнхенский клуб завершил первую половину чемпионата Германии на третьей строчке, уступая лидирующему «Лейпцигу» 4 очка.