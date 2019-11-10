Ханс-Дитер Флик: «Бавария» показала, что может играть в привлекательный футбол"

И. о. главного тренера «Баварии» Ханс-Дитер Флик — о матче с дортмундской «Боруссией» (4:0) в 11-м туре чемпионата Германии.

— Сегодня мы показали, что можем играть в привлекательный футбол, — цитирует Флика официальный сайт «Баварии». -На протяжении 90 минут мы были на четыре гола лучше. Остается только похвалить команду. Мы реализовали все то, что мы планировали. В среду мы уже показали, что в плане обороны мы сделали большой шаг вперед. Сегодня мы тоже успешно оборонялись на чужой половине поля. Мы смогли показать тот футбол, который любят зрители.

В составе победителей дубль сделал Роберт Левандовски. «Бавария» набрала 21 очко и занимает третье место в чемпионате.

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр