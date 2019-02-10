Хамес Родригес: "Дортмундская "Боруссия" сейчас находится под давлением"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес​ поделился мнением относительно чемпионской гонки в бундеслиге, сообщает официальный сайт чемпионата Германии.

Напомним, что дортмундская "Боруссия" возглавляет бундеслигу с 50 очками после 21 тура. "Бавария" с 45 баллами располагается на второй строчке после 21 встреч.

– "Боруссия" знает, что ей все равно еще предстоит приехать сюда, поэтому они тоже находятся под давлением. Мы всегда в такой ситуации. Я думаю, что "Бавария" будет поддерживать высокий уровень, а Дортмунд сейчас находится под давлением, – приводит слова Родригеса пресс-служба бундеслиги.

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