17 августа, 21:00

«Аугсбург» вышел в 1/16 финала Кубка Германии

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Аугсбург» в гостях победил «Халлешер» в матче 1/32 финала Кубка Германии — 2:0.

По голу забили Стив Мунье и Самюэль Эссенде.

Кубок Германии. 1/32 финала.
17 августа, 19:00. Leuna Chemie Stadion (Галле)
Халлешер
0:2
Аугсбург

В параллельных матчах «Хольштайн» обыграл «Хомбург» (2:0), а «Эльферсберг» одержал победу над «Ульмом» (1:0).

Кубок Германии. 1/32 финала.
17 августа, 19:00. Waldstadion (Хомбург)
Хомбург
0:2
Хольштайн
Кубок Германии. 1/32 финала.
17 августа, 19:00. Donaustadion (Ульм)
Ульм
0:1
Эльферсберг

Гладбахская «Боруссия» обыграла «Дельменхорст» в Кубке Германии

Аллер покинул «Боруссию» и продолжит карьеру в «Утрехте»
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 11 10 1 0 41-8 31
2
 Байер 11 7 2 2 27-15 23
3
 РБ Лейпциг 10 7 1 2 20-13 22
4
 Боруссия Д 11 6 4 1 19-10 22
5
 Штутгарт 11 7 1 3 20-15 22
6
 Хоффенхайм 11 6 2 3 22-17 20
7
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 23-19 17
8
 Вердер 10 4 3 3 15-18 15
9
 Кельн 10 4 2 4 17-15 14
10
 Фрайбург 11 3 4 4 15-20 13
11
 Унион Б 10 3 3 4 13-17 12
12
 Боруссия М 11 3 3 5 16-19 12
13
 Аугсбург 11 3 1 7 15-24 10
14
 Гамбург 11 2 3 6 9-17 9
15
 Вольфсбург 11 2 2 7 13-21 8
16
 Ст-Паули 10 2 1 7 9-20 7
17
 Майнц 11 1 3 7 11-19 6
18
 Хайденхайм 11 1 2 8 8-26 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.11 22:30 Майнц – Хоффенхайм 1 : 1
22.11 17:30 Аугсбург – Гамбург 1 : 0
22.11 17:30 Бавария – Фрайбург 6 : 2
22.11 17:30 Боруссия Д – Штутгарт 3 : 3
22.11 17:30 Хайденхайм – Боруссия М 0 : 3
22.11 17:30 Вольфсбург – Байер 1 : 3
22.11 20:30 Кельн – Айнтрахт Ф - : -
23.11 17:30 РБ Лейпциг – Вердер - : -
23.11 19:30 Ст-Паули – Унион Б - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 14
Харис Табакович
Харис Табакович

Боруссия М

 7
Дениз Ундав
Дениз Ундав

Штутгарт

 6
П
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 6
Андрей Илич
Андрей Илич

Унион Б

 5
Фарес Шаиби
Фарес Шаиби

Айнтрахт Ф

 5
И К Ж
Доминик Кор
Доминик Кор

Майнц

 10 1 3
Фабиу Виейра
Фабиу Виейра

Гамбург

 6 1 1
Йохан Манзамби
Йохан Манзамби

Фрайбург

 9 1 2
Вся статистика

