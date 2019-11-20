Хакан Чалханоглу: «Если «Бавария» предложит контракт, я не скажу нет»

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу не исключил возможность перейти в «Баварию».

— Я вырос в Германии, но мне нравится общаться с людьми по-итальянски, — цитирует Чалханоглу Sport Bild. — Со спортивной точки зрения, конечно, я хотел бы сыграть за «Баварию», «Боруссию» Дортмунд или другую большую немецкую команду.

«Бавария» следила за мной. Но в то время у них были Арьен Роббен и Франк Рибери, которые были гарантированно в стартовом составе, тем более их любили фанаты. Трудно было сказать нет. Но если в какой-то момент «Бавария» вновь предложит контракт, я бы не сказал нет.

Чалханоглу выступал в Германии за «Карлсруэ», «Гамбург» и «Байер». Летом 2017 года 25-летний турок перешел в «Милан». В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей серии А, в которых забил 2 т гола и сделал результативную передачу.