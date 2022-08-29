Хадсон-Одои прилетел в Германию для завершения перехода в «Байер»

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои прилетел в Германию для завершения перехода в «Байер», сообщает Sky Sports.

Игрок в ближайшее время пройдет медосмотр, после чего о сделке будет объявлено официально.

«Байер» договорился с «Челси» об аренде полузащитника. Ранее переход был под угрозой срыва, так как немецкий клуб хотел включить в контракт пункт о выкупе игрока.

В прошлом сезоне 21-летний англичанин сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.