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Сегодня, 21:17

Хадсон-Одои прилетел в Германию для завершения перехода в «Байер»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои прилетел в Германию для завершения перехода в «Байер», сообщает Sky Sports.

Игрок в ближайшее время пройдет медосмотр, после чего о сделке будет объявлено официально.

«Байер» договорился с «Челси» об аренде полузащитника. Ранее переход был под угрозой срыва, так как немецкий клуб хотел включить в контракт пункт о выкупе игрока.

В прошлом сезоне 21-летний англичанин сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

ФК Байер
ФК Челси
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