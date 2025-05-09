Футбол
Германия
Новости
9 мая, 15:25

Хаби Алонсо поблагодарил игроков и болельщиков «Байера»

Сергей Ярошенко

Хаби Алонсо прокомментировал свой уход из «Байера» по окончании сезона.

«Я очень благодарен «Байеру», моим игрокам и персоналу, всем сотрудникам клуба и, наконец, фантастическим болельщикам. Наш успех стал результатом выдающейся командной игры. Первая победа в чемпионате Германии — большая заслуга клуба, который оказал мне исключительное доверие. Я благодарен и признателен всем, кто помог сделать этот триумф реальностью. «Байер» готов к будущему. Позитивный путь будет продолжаться, и я стану внимательно следить за ним», — сказал испанец на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что 43-летний специалист продолжит карьеру в «Реале», с которым уже согласовал трехлетний контракт.

Алонсо возглавляет «Байер» с 2022 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Германии, а также Кубок и Суперкубок страны в сезоне-2023/24.

Футбол
ФК Байер
Хаби Алонсо
«Байер» объявил об уходе Хаби Алонсо по окончании сезона

Спортивный директор «Байера» Рольфес: «Вместе с Алонсо мы собрали команду, которая поразила весь мир»
