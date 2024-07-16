Хаби Алонсо отстранил Азмуна от тренировок с основным составом «Байера»
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо отстранил иранца Сердара Азмуна от тренировок с основным составом, сообщает Bild.
По информации издания, нападающий не явился на тренировку леверкузенцев, не предупредив об этом никого из тренерского штаба команды. Позднее 29-летний футболист объяснил свое отсутствие плохим самочувствием.
Данный инцидент привел к исключению Азмуна из основного состава «Байера», поскольку он нарушил командный кодекс. Кроме того Bild утверждает, что футболист находится в плохой физической форме.
В сезоне-2023/24 Азмун выступал на правах аренды в «Роме». Он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Римский клуб занял шестое место в чемпионате Италии. «Байер» впервые в истории стал победителем бундеслиги.
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|И
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1
|Байер
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2
|Штутгарт
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|0
|0
|0-0
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3
|Бавария
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|0-0
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4
|РБ Лейпциг
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|0-0
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5
|Боруссия Д
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|0-0
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6
|Айнтрахт Ф
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|0-0
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7
|Хоффенхайм
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|0
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|0-0
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8
|Хайденхайм
|0
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|0
|0-0
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9
|Вердер
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|0-0
|0
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10
|Фрайбург
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Майнц
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Унион Б
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Хольштайн
|0
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|0-0
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|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|00:00
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Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|00:00
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|24.08
|00:00
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Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|00:00
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Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
|00:00
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Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|00:00
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РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
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Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
|24.08
|00:00
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Вольфсбург – Бавария
|- : -