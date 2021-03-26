Хаби Алонсо не возглавит гладбахскую «Боруссию»
Тренер резервной команды «Реал Сосьедада» Хаби Алонсо 26 марта подписал новый контакт с клубом, сообщает пресс-служба сан-себастьянцев в Instagram 26 марта.
Новое соглашение действует до лета 2022 года.
Как сообщал The Guardian 22 марта, Алонсо согласился возглавить «Боруссию» М после того, как главный тренер гладбахцев Марко Розе принял решение со следующего сезона стать тренером дортмундской «Боруссии».
Алонсо начал тренерскую карьеру в 2018 году в академии «Реала». С лета 2019 года специалист работает со второй командой «Реал Сосьедада».
«Боруссия» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков.
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