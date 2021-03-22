Хаби Алонсо дал согласие возглавить «Боруссию» из Менхенгладбаха
16:27
Экс-игрок «Баварии», «Ливерпуля» и «Реала» Хаби Алонсо станет новым главным тренером «Боруссии» из Менхегладбаха. 39-летний испанец дал принципиальное согласие возглавить команду предстоящим летом, сообщает 22 марта The Guardian.
Алонсо займет место Марко Розе, который уже объявил, что покидает команду и уйдет в дортмундскую «Боруссию».
Алонсо начал тренерскую карьеру в 2018 году в академии «Реала». С лета 2019 года специалист работает со второй командой «Реал Сосьедада».
«Боруссия» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков.
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