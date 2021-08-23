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Гюндоган заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной Германии

12:15
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Полузащитник Илкай Гюндоган рассказал, что не собирается завершать карьеру в сборной Германии.

«Я еще не закончил со сборной. Был очень разочарован после нашего вылета с Евро. Мне нужно было время, чтобы прийти в себя.

Поговорил с Фликом по телефону, мы долго общались. Он объяснил мне, что хочет добиться успеха и какую роль я должен сыграть в команде», — приводит слова Гюндогана Bulinews со ссылкой на Kicker.

Гюндоган выступает за сборную Германии с 2011 года. Всего 30-летний полузащитник провел за команду 49 матчей, в которых забил 11 голов.

Дополнительная информация:

https://bulinews.com/news/9693/ilkay-g%C3%BCndogan-confirms-desire-keep-playing-for-germany

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Екатерина Савостина все материалы автора

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