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Гвардьола после чемпионства «Баварии» хотел дать Нойеру сыграть в полузащите

02:53
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Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что в одном из сезонов под руководством Хосепа Гвардьолы голкипер Мануэль Нойер мог сыграть в полузащите. Испанский специалист возглавлял команду с 2013 по 2016 год.

— После досрочной победы в чемпионате Германии у Гвардьолы появилась идея выпустить Нойера в полузащите, — цитирует Marca Румменигге. — Было непросто отговорить его от такой затеи. Такой поступок мог быть расценен, как высокомерный. Однако, думаю, что Нойер был бы хорош и в полузащите.

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