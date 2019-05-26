Гулачи считает, что "Бавария" заслуженно обыграла "РБ Лейпциг"

Голкипер "РБ Лейпциг" Петер Гулачи - о матче с "Баварией" (0:3) в финале Кубка Германии.

- На протяжении 30 минут мы показывали хорошую игру, мы могли выйти вперед, но не использовали свои моменты, - цитирует Гулачи официальный сайт "Баварии". - Потом нам было тяжело. Футболисты "Баварии" хорошо использовали свободные зоны и за счет своего мастерства создали много моментов. Поэтому в итоге они заслуженно победили.

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