Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи сделал результативную передачу на форварда Тимо Вернера на 50-й минуте матча 29-го тура чемпионата Германии против «Кельна».

30-летний венгерский футболист стал первым в текущем сезоне бундеслиги голкипером, кому удалось отметиться голевой передачей.

1 — With his assist for Timo Werner's goal Peter #Gulasci becomes the first keeper to be involved in a goal in the current Bundesliga season. Quarterback. @RBLeipzig_EN #KOERBL pic.twitter.com/iBTgxMGoI7 — OptaFranz (@OptaFranz) June 1, 2020

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