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Гулачи — первый в текущем сезоне бундеслиги голкипер, отметившийся голевой передачей

23:04
Петер Гулачи. Фото Reuters
Петер Гулачи. Фото Reuters
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Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи сделал результативную передачу на форварда Тимо Вернера на 50-й минуте матча 29-го тура чемпионата Германии против «Кельна».

30-летний венгерский футболист стал первым в текущем сезоне бундеслиги голкипером, кому удалось отметиться голевой передачей.

Кельн — РБ Лейпциг

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