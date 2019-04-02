Гриндель покинул пост президента немецкого футбольного союза

Глава немецкого футбольного союза (DFB) Рейнхард Гриндель покинул пост президента федерации, информирует пресс-служба организации. Однако он продолжит работу в совете ФИФА и Исполнительном комитете УЕФА, в который он был избран лично, в тесном согласовании с DFB.

Члены президиума поблагодарили Рейнхарда за его многолетнюю работу и выразили уважение по его личному решению. Выборы нового президента пройдут через 6 месяцев.

Напомним, что Гриндель потерял почти всех своих сторонников в ассоциации из-за проблем с финансовыми махинациями. Он получал дополнительные выплаты: от дочерней организации немецкого футбольного союза DFB-Medien и компенсацию за отказ от мандата в бундестаге и от возвращения на канал ZDF, где он раньше работал.

Он не сообщил о дополнительном доходе ни общественности, ни членам президиума. От компенсации он отказался, но лишь в апреле 2017 года. Также Гриндель получал примерно 500000 евро в год за должности в УЕФА и ФИФА. Он стал президентом немецкого футбольного союза 15 апреля 2016 года.