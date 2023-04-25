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Сегодня, 17:21

Гравенберх заявил, что роль в «Баварии» не соответствует его ожиданиям

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх выразил недовольство своей ролью в команде.

«Тренироваться и играть на высшем уровне на протяжении года поучительно, но в следующем сезоне это должно измениться — я действительно хочу снова играть каждую неделю. Я еще не разговаривал с руководством. Но ясно, что эта роль не соответствует моим ожиданиям», — цитирует Гравенберха Voetbal International.

Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего голландца заинтересованы «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», но «Бавария» уведомила игрока, что он не продается.

Гравенберх перешел в «Баварию» из «Аякса» летом прошлого года. Он провел 27 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Футбол
ФК Бавария
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В «Айнтрахте» подтвердили интерес «Баварии» к Коло Муани
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 29 19 3 7 66-39 60
2
 Бавария 29 17 8 4 79-33 59
3
 Унион Б 29 16 7 6 44-31 55
4
 Фрайбург 29 15 8 6 45-37 53
5
 РБ Лейпциг 29 15 6 8 53-37 51
6
 Байер 29 14 5 10 53-41 47
7
 Майнц 29 12 9 8 49-40 45
8
 Вольфсбург 29 11 10 8 51-37 43
9
 Айнтрахт Ф 29 11 9 9 49-45 42
10
 Боруссия М 29 9 9 11 43-46 36
11
 Кельн 29 8 11 10 40-47 35
12
 Вердер 29 10 5 14 47-56 35
13
 Аугсбург 29 8 6 15 38-54 30
14
 Хоффенхайм 29 8 5 16 39-50 29
15
 Бохум 29 8 3 18 32-66 27
16
 Штутгарт 29 5 10 14 36-51 25
17
 Шальке 29 5 9 15 26-56 24
18
 Герта 29 5 7 17 35-59 22
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28.04 21:30
Бохум – Боруссия Д
 - : -
29.04 16:30
Айнтрахт Ф – Аугсбург
 - : -
29.04 16:30
Кельн – Фрайбург
 - : -
29.04 16:30
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
 - : -
29.04 16:30
Штутгарт – Боруссия М
 - : -
29.04 16:30
Унион Б – Байер
 - : -
29.04 19:30
Шальке – Вердер
 - : -
30.04 16:30
Бавария – Герта
 - : -
30.04 18:30
Вольфсбург – Майнц
 - : -
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 13
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 27 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 25 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 26 1 6
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