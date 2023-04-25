Гравенберх заявил, что роль в «Баварии» не соответствует его ожиданиям

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх выразил недовольство своей ролью в команде.

«Тренироваться и играть на высшем уровне на протяжении года поучительно, но в следующем сезоне это должно измениться — я действительно хочу снова играть каждую неделю. Я еще не разговаривал с руководством. Но ясно, что эта роль не соответствует моим ожиданиям», — цитирует Гравенберха Voetbal International.

Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего голландца заинтересованы «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», но «Бавария» уведомила игрока, что он не продается.

Гравенберх перешел в «Баварию» из «Аякса» летом прошлого года. Он провел 27 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.