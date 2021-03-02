Граммоцис назначен на пост главного тренера «Шальке»
22:37
«Шальке» на своем сайте объявил он назначении на пост главного тренера грека Димитриоса Граммоциса. 42-летний специалист подписал контракт до лета 2022 года.
Ранее грек тренировал клуб второй бундеслиги «Дармштадт». Также в тренерский штаб вошел Свен Пипенброк, он будет помощником Граммоциса.
28 февраля «Шальке» уволил Кристиана Гросса и его ассистента Райнера Видмайера.
«Шальке» находится на последнем, 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии.
Willkommen auf Schalke! ?— FC Schalke 04 (@s04) March 2, 2021
Dimitrios #Grammozis ist neuer Chef-Trainer des #S04 und erh?lt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.
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