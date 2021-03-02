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Граммоцис назначен на пост главного тренера «Шальке»

22:37
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«Шальке» на своем сайте объявил он назначении на пост главного тренера грека Димитриоса Граммоциса. 42-летний специалист подписал контракт до лета 2022 года.

Ранее грек тренировал клуб второй бундеслиги «Дармштадт». Также в тренерский штаб вошел Свен Пипенброк, он будет помощником Граммоциса.
28 февраля «Шальке» уволил Кристиана Гросса и его ассистента Райнера Видмайера.

«Шальке» находится на последнем, 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии.

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