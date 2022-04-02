Горецка сыграет за «Баварию» впервые за 4 месяца

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка попал в стартовый состав команды на матч 28-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга».

27-летний немец выйдет на поле впервые с 4 декабря прошлого года. В игре 14-го тура против дортмундской «Боруссии» (2:3) футболист получил травму бедра.

В сезоне-2021/22 Горецка забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи в 18 матчах за «Баварию».

Матч «Фрайбург» — «Бавария» состоится сегодня, 2 апреля, начало — в 16.30 (мск).