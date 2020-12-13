Горецка получил травму в матче против «Униона»

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик сообщил, что полузащитник команды Леон Горецка заработал травму в матче 11-го тура чемпионата Германии против «Униона» (1:1).

— Леон почувствовал боль во время ускорения, — приводит пресс-служба «Баварии» слова Флика. — Пока непонятно, что с ним. Предстоит провести обследование, надеюсь, что повреждение Леона не будет серьезным.

В сезоне-2020/21 Горецка провел 15 матчей за «Баварию», счету 25-летнего немца 4 гола и 3 результативных передачи.