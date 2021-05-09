Горецка получил травму бедра и будет восстанавливаться к чемпионату Европы

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка получил травму в матче с гладбахской «Боруссией» (6:0) в 32-м туре чемпионата Германии, сообщает Kicker.

Он вышел на поле на 60-й минуте, а уже спустя 10 минут был вынужден уйти из-за повреждения ноги. У хавбека разрыв мышцы задней поверхности бедра, и клубный сезон для футболиста окончен.

Отмечается, что главная цель Горецки — восстановиться к чемпионату Европы и сыграть за сборную Германии, которая начинает турнир 15 июня.