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Горецка получил травму бедра и будет восстанавливаться к чемпионату Европы

20:00
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка получил травму в матче с гладбахской «Боруссией» (6:0) в 32-м туре чемпионата Германии, сообщает Kicker.

Он вышел на поле на 60-й минуте, а уже спустя 10 минут был вынужден уйти из-за повреждения ноги. У хавбека разрыв мышцы задней поверхности бедра, и клубный сезон для футболиста окончен.

Отмечается, что главная цель Горецки — восстановиться к чемпионату Европы и сыграть за сборную Германии, которая начинает турнир 15 июня.

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