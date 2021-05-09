Горецка получил травму бедра и будет восстанавливаться к чемпионату Европы
20:00
Полузащитник «Баварии» Леон Горецка получил травму в матче с гладбахской «Боруссией» (6:0) в 32-м туре чемпионата Германии, сообщает Kicker.
Он вышел на поле на 60-й минуте, а уже спустя 10 минут был вынужден уйти из-за повреждения ноги. У хавбека разрыв мышцы задней поверхности бедра, и клубный сезон для футболиста окончен.
Отмечается, что главная цель Горецки — восстановиться к чемпионату Европы и сыграть за сборную Германии, которая начинает турнир 15 июня.
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