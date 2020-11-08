Горецка объяснил, почему «Бавария» обыграла «Боруссию»
Полузащитник «Баварии» Леон Горецка после победы над «Боруссией» в 7-м туре чемпионата Германии (3:2) отметил, что мюнхенцы были быстрее и решительнее соперника.
— «Боруссия» была сосредоточена на наших ошибках, — цитирует пресс-служба клуба Горецку. — Сегодня мы их допускали слишком часто. Мы одержали заслуженную победу, поскольку в правильных ситуациях были чуть быстрее и решительнее соперника. Все команды сейчас показывают, что они умеют. Мы могли на протяжении всех 90 минут выкладываться на максимум. Такие матч вдвойне важны.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2020/11/stimmen-zum-bundesliga-auswaertsspiel-des-fc-bayern-bei-borussia-dortmund