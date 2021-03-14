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Горецка — о матче с «Вердером»: «Пропущенный гол нас разозлил, хотелось сыграть на ноль»

11:42
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка подвел итоги матча 25-го тура чемпионата Германии с «Вердером» (3:1). Футболист в этой встрече отметился голом.

«Мы показали уверенную игру. В Бремене всегда непросто, в последние годы у нас возникают сложности. Соперник очень глубоко располагается, гол со стандарта пошел нам на полузу. Мы хорошо владели мячем и успешно предотвращали контратаки соперника. Но пропущенный гол нас разозлил, хотелось сыграть на ноль», — цитирует Горецку пресс-служба «Баварии».

В 25 матчах бундеслиги «Бавария» набрала 58 очков и расположилась на 1-м место в турнирной таблице. 17 марта мюнхенцы встретятся с «Лацио» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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