Горецка не будет беспокоить Сане вопросами о "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка рассказал, что не будет беспокоить своего партнера по сборной Германии Лероя Сане вопросами о переходе в мюнхенский клуб.

– Нет, я не буду беспокоить его с этим вопросом. Я уже был в подобной ситуации, и мне нужно было сделать самостоятельное решение. Конечно, мы обсуждали с ним это, и я сказал ему, что это не будет плохим шагом. Но я думаю, что он должен сам решить, - сказал Горецка.

Напомним, что футболист недоволен отсутствием постоянной игровой практики и готов рассмотреть предложение "Баварии", которая в межсезонье планирует найти замену Арьену Роббену и Франку Рибери. Ранее вингер был постоянным игроком основного состава, но из-за большого выбора исполнителей Сане был подвержен ротации.

В минувшем сезоне Лерой Сане провел за "Манчестер Сити" 47 матчей, забил 16 мячей и отдал 14 результативных передач.

Leon Goretzka on Leroy Sané. pic.twitter.com/kD9dFzjqEG — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 12 июня 2019 г.

Сане - о своем будущем: "Сейчас я отправляюсь на каникулы, потом вы все увидите"