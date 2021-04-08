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Горецка и Зюле не помогут «Баварии» в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ»

15:37
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Защитник Николас Зюле и полузащитник Леон Горецка пропустят ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает Bild.

Оба игрока были травмированы в первой игре ЛЧ 1/4 финала. У Зюле и Горецка повреждения бедра. Врачи диагностировали у защитника разрыв мышцы, а у полузащитника — растяжение.

Ответный матч 1/4 финала «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/

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