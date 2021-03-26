Горецка: «Данной акцией мы можем показать пример ценностей, которые мы хотим отстаивать»

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка высказался о решении команды выйти на матч с Исландией в футболках, посвященных акции против нарушений прав человека.

«Скоро ЧМ-2022 и эту тему все будут обсуждать. Мы хотели показать, что не игнорируем это. Мы самостоятельно нанесли на футболки буквы. Такой акцией мы можем показать пример тех ценностей, которые мы хотим отстаивать», — цитирует Горецку RTL.

Напомним, на футболках игроков сборной Германии написаны следующие слова: «Права человека на поле и за его пределами». Акция организована в поддержку рабочих-мигрантов, которые занимаются постройкой объектов чемпионата мира в Катаре.