Горецка: «Данной акцией мы можем показать пример ценностей, которые мы хотим отстаивать»
Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка высказался о решении команды выйти на матч с Исландией в футболках, посвященных акции против нарушений прав человека.
«Скоро ЧМ-2022 и эту тему все будут обсуждать. Мы хотели показать, что не игнорируем это. Мы самостоятельно нанесли на футболки буквы. Такой акцией мы можем показать пример тех ценностей, которые мы хотим отстаивать», — цитирует Горецку RTL.
Напомним, на футболках игроков сборной Германии написаны следующие слова: «Права человека на поле и за его пределами». Акция организована в поддержку рабочих-мигрантов, которые занимаются постройкой объектов чемпионата мира в Катаре.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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