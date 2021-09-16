Полузащитник Леон Горецка близок к продлению контракта с «Баварией», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 26-летний немец находится на заключительной стадии переговоров по продлению соглашения до 2026 года с повышением зарплаты.

??? Leon #Goretka is at the final stage to extend his contract with #BayernMunich until 2026 with a very important salary's increase. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) September 16, 2021

Горецка выступает за «Баварию» с лета 2018 года, в нынешнем сезоне полузащитник провел за команду 6 матчей и не отличился результативными действиями. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца июня 2022 года.