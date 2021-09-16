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Горецка близок к продлению контракта с «Баварией»

08:37
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Полузащитник Леон Горецка близок к продлению контракта с «Баварией», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 26-летний немец находится на заключительной стадии переговоров по продлению соглашения до 2026 года с повышением зарплаты.

Горецка выступает за «Баварию» с лета 2018 года, в нынешнем сезоне полузащитник провел за команду 6 матчей и не отличился результативными действиями. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца июня 2022 года.

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Иван Торопцев все материалы автора

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