Горецка близок к продлению контракта с «Баварией»
08:37
Полузащитник Леон Горецка близок к продлению контракта с «Баварией», сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 26-летний немец находится на заключительной стадии переговоров по продлению соглашения до 2026 года с повышением зарплаты.
??? Leon #Goretka is at the final stage to extend his contract with #BayernMunich until 2026 with a very important salary's increase. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) September 16, 2021
Горецка выступает за «Баварию» с лета 2018 года, в нынешнем сезоне полузащитник провел за команду 6 матчей и не отличился результативными действиями. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца июня 2022 года.
Читайте также
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю