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Голкипер «Баварии» может перейти в «Унион» на правах аренды

23:46
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Голкипер «Баварии» Александр Нюбель может перейти в другой клуб на правах аренды, сообщает Bild.

В услугах вратаря заинтересован «Унион». Берлинский клуб уже начал переговоры с представителями «Баварии» об аренде Нюбеля на два года.

Нюбель стал игроком мюнхенской «Баварии» 1 июля 2020 года, перейдя в клуб в качестве свободного агента. В этом сезоне он принял участие только в трех матчах.

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