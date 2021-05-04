Голкипер «Баварии» может перейти в «Унион» на правах аренды

Голкипер «Баварии» Александр Нюбель может перейти в другой клуб на правах аренды, сообщает Bild.

В услугах вратаря заинтересован «Унион». Берлинский клуб уже начал переговоры с представителями «Баварии» об аренде Нюбеля на два года.

Нюбель стал игроком мюнхенской «Баварии» 1 июля 2020 года, перейдя в клуб в качестве свободного агента. В этом сезоне он принял участие только в трех матчах.