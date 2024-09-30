Голкипер «Барселоны» тер Штеген поблагодарил за поддержку фанатов менхенгладбахской «Боруссии»
Получивший серьезную травму голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген обратился к фанатам менхенгладбахской «Боруссии».
Во время матча 5-го тура бундеслиги с «Унионом» (1:0) болельщики черно-бело-зеленых вывесили баннер со словами поддержки в адрес вратаря. Тер Штеген является воспитанником менхенгладбахского клуба.
«Спасибо за вашу поддержку», — написал футболист в своих соцсетях.
Тер Штеген получил травму в матче с «Вильярреалом» (5:1) в 6-м туре ла лиги. 32-летнему немцу диагностировали разрыв подколенного сухожилия правого колена. Сообщалось, что его восстановление может занять около 8 месяцев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|5
|4
|1
|0
|17-4
|13
|
2
|Айнтрахт Ф
|5
|4
|0
|1
|11-6
|12
|
3
|РБ Лейпциг
|5
|3
|2
|0
|8-2
|11
|
4
|Байер
|5
|3
|1
|1
|14-10
|10
|
5
|Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
6
|Хайденхайм
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|
7
|Фрайбург
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|
8
|Штутгарт
|5
|2
|2
|1
|14-10
|8
|
9
|Унион Б
|5
|2
|2
|1
|4-3
|8
|
10
|Вердер
|5
|2
|2
|1
|8-11
|8
|
11
|Боруссия М
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
12
|Майнц
|5
|1
|2
|2
|8-10
|5
|
13
|Вольфсбург
|5
|1
|1
|3
|10-11
|4
|
14
|Ст-Паули
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|
15
|Аугсбург
|5
|1
|1
|3
|7-14
|4
|
16
|Хоффенхайм
|5
|1
|0
|4
|9-15
|3
|
17
|Бохум
|5
|0
|1
|4
|5-11
|1
|
18
|Хольштайн
|5
|0
|1
|4
|7-17
|1
|27.09
|21:30
|
Боруссия Д – Бохум
|4 : 2
|28.09
|16:30
|
Боруссия М – Унион Б
|1 : 0
|28.09
|16:30
|
Фрайбург – Ст-Паули
|0 : 3
|28.09
|16:30
|
Майнц – Хайденхайм
|0 : 2
|28.09
|16:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|4 : 0
|28.09
|16:30
|
Вольфсбург – Штутгарт
|2 : 2
|28.09
|19:30
|
Бавария – Байер
|1 : 1
|29.09
|16:30
|
Хольштайн – Айнтрахт Ф
|2 : 4
|29.09
|18:30
|
Хоффенхайм – Вердер
|3 : 4
|Г
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|6
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|4
|
|
Карим Адейеми
Боруссия Д
|3
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|4
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|3
|1
|1
|
|
Стенли Нсоки
Хоффенхайм
|2
|1
|0