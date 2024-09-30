Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 09:25

Голкипер «Барселоны» тер Штеген поблагодарил за поддержку фанатов менхенгладбахской «Боруссии»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Получивший серьезную травму голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген обратился к фанатам менхенгладбахской «Боруссии».

Во время матча 5-го тура бундеслиги с «Унионом» (1:0) болельщики черно-бело-зеленых вывесили баннер со словами поддержки в адрес вратаря. Тер Штеген является воспитанником менхенгладбахского клуба.

«Спасибо за вашу поддержку», — написал футболист в своих соцсетях.

Тер Штеген получил травму в матче с «Вильярреалом» (5:1) в 6-м туре ла лиги. 32-летнему немцу диагностировали разрыв подколенного сухожилия правого колена. Сообщалось, что его восстановление может занять около 8 месяцев.

Марк-Андре тер Штеген
Футбол
ФК Барселона
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
Читайте также
На пятерых хоккеистов завели уголовные дела за потасовку на льду с командой ФСБ
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в «Селигер Сити»
Байдена раскритиковали из-за недостаточного внимания к пострадавшим от урагана
На пятерых хоккеистов любительской команды возбудили уголовные дела из-за драки во время матча
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
Группировка войск «Запад» захватила 44 опорных пункта ВСУ
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 5 4 1 0 17-4 13
2
 Айнтрахт Ф 5 4 0 1 11-6 12
3
 РБ Лейпциг 5 3 2 0 8-2 11
4
 Байер 5 3 1 1 14-10 10
5
 Боруссия Д 5 3 1 1 11-9 10
6
 Хайденхайм 5 3 0 2 10-7 9
7
 Фрайбург 5 3 0 2 8-7 9
8
 Штутгарт 5 2 2 1 14-10 8
9
 Унион Б 5 2 2 1 4-3 8
10
 Вердер 5 2 2 1 8-11 8
11
 Боруссия М 5 2 0 3 6-8 6
12
 Майнц 5 1 2 2 8-10 5
13
 Вольфсбург 5 1 1 3 10-11 4
14
 Ст-Паули 5 1 1 3 4-6 4
15
 Аугсбург 5 1 1 3 7-14 4
16
 Хоффенхайм 5 1 0 4 9-15 3
17
 Бохум 5 0 1 4 5-11 1
18
 Хольштайн 5 0 1 4 7-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.09 21:30
Боруссия Д – Бохум
 4 : 2
28.09 16:30
Боруссия М – Унион Б
 1 : 0
28.09 16:30
Фрайбург – Ст-Паули
 0 : 3
28.09 16:30
Майнц – Хайденхайм
 0 : 2
28.09 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 4 : 0
28.09 16:30
Вольфсбург – Штутгарт
 2 : 2
28.09 19:30
Бавария – Байер
 1 : 1
29.09 16:30
Хольштайн – Айнтрахт Ф
 2 : 4
29.09 18:30
Хоффенхайм – Вердер
 3 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 6
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 5
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 4
П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 4
Карим Адейеми

Карим Адейеми

Боруссия Д

 3
Митчелл Вайзер

Митчелл Вайзер

Вердер

 3
И К Ж
Самюэль Эссенде

Самюэль Эссенде

Аугсбург

 4 1 2
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 3 1 1
Стенли Нсоки

Стенли Нсоки

Хоффенхайм

 2 1 0
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости