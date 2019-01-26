Гол Коноплянки помог "Шальке" сыграть вничью с "Гертой"

"Герта" и "Шальке" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Германии (2:2). Все голы были забиты в первом тайме. В составе гельзенкирхенцев один из мячей забил украинский полузащитник Евгений Коноплянка.

"Герта" идет на 7-м месте в туринрной таблице чемпионата Германии, а "Шальке" - на 12-м.

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19-й тур

"Герта" - "Шальке-04" - 2:2 (2:2)

Голы: Коноплянка, 17 (0:1). Груич, 39 (1:1). Ут, 44 (1:2). Ибишевич, 45+4 (2:2).

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Рекик, Штарк, Лустенбергер, Лазаро, Дуда (Миттельштедт, 87), Груич, Майер (Дарида, 87), Ибишевич (Калу, 72), Зельке.

"Шальке-04": Нюбель, Настасич, Сане, Коноплянка, Руди, Калиджури, Очипка, Стамбули (Бенталеб, 33), Шепф (Сердар, 27), Ут, Скрцибски (Кутуджу, 76).

Предупреждения: Рекик, 14. Руди, 41. Зельке, 41.

Судья: Брих.

25 января. Берлин. Стадион Олимпиаштадион.