Гол и две голевые передачи Крузе принесли «Униону» победу над «Хоффенхаймом»

«Хоффенхайм» на своем поле уступил «Униону» в матче 6-го тура чемпионата Германии (1:3). Голом и двумя голевыми передачами в составе победителей отметился 32-летний Макс Крузе.

«Унион» поднялся на 8-е место в турнирной таблице, а «Хоффенхайм» опустился на 12-е.

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6-й тур

«Хоффенхайм» — «Унион Б» — 1:3 (0:0)

Голы: Крузе, 60 — с пенальти (0:1). Даббур, 80 (1:1). Похьянпало, 85 (1:2). Тойхерт, 90+4 (1:3).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Акпогума, Пош (Сков, 34), Руди, Гайгер (Баумгартнер, 62), Гриллич (Гачинович, 81), Самассеку, Сессеньон, Бельфодиль (Адамян, 62), Даббур (Клаусс, 81).

«Унион Б»: Луте, Кнохе, Фридрих, Хюбнер, Ленц, Рюерсон (Гиссельманн, 87), Гентнер (Тойхерт, 83), Андрих, Грисбек (Бюльтер, 87), Крузе, Авонийи (Похьянпало, 77).

Предупреждения: Луте, 63. Грисбек, 70. Баумгартнер, 90.

Удаление: Сков, 58.

Судья: Хартманн (Германия).

2 ноября. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».