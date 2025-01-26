Гол дортмундской «Боруссии» засчитан ошибочно. Судьи не зафиксировали офсайд
На 51-й минуте матча 19-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Вердер» (2:2) судейская бригада во главе с Кристианом Дингертом ошибочно засчитала гол дортмундцев, когда Марко Фридль отправил мяч в свои ворота и сделал счет 2:0. Об этом после игры в интервью Sky Germany заявил директор Германского футбольного союза по связям со СМИ Александр Фойерхердт.
По его словам, видеоарбитр Тобиас Райхель проверил решение рефери, засчитавшего гол, и обнаружил, что футболист «Боруссии» Рами Бенсебаини в момент удара его партнера по команде оказался за линией офсайда. Оставалось только определить, влиял ли он своими действиями на Фридля и голкипера. Оснований для вмешательства в работу коллеги ВАР не нашел.
«Но мы решили, что это наказуемая офсайдная позиция, — заявил Фойерхердт от имени федерации. — Действия Бенсебаини сильно повлияли на Фридля. Гол не следовало засчитывать».
Нужно отметить, что Бенсебаини располагался так, что перекрывал обзор сопернику, и подпрыгнул, пропустив мяч под собой. Через мгновение в него сыграл Фридль, забивший автогол.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|15
|3
|1
|58-16
|48
|
2
|Байер
|19
|12
|6
|1
|46-26
|42
|
3
|Айнтрахт Ф
|19
|11
|4
|4
|44-26
|37
|
4
|Штутгарт
|19
|9
|5
|5
|36-28
|32
|
5
|РБ Лейпциг
|19
|9
|5
|5
|34-29
|32
|
6
|Майнц
|19
|9
|4
|6
|33-23
|31
|
7
|Вольфсбург
|19
|8
|4
|7
|42-34
|28
|
8
|Боруссия М
|19
|8
|3
|8
|30-29
|27
|
9
|Вердер
|19
|7
|6
|6
|33-36
|27
|
10
|Фрайбург
|19
|8
|3
|8
|26-36
|27
|
11
|Боруссия Д
|19
|7
|5
|7
|34-33
|26
|
12
|Аугсбург
|19
|7
|4
|8
|23-34
|25
|
13
|Ст-Паули
|19
|6
|2
|11
|17-21
|20
|
14
|Унион Б
|19
|5
|5
|9
|16-27
|20
|
15
|Хоффенхайм
|19
|4
|6
|9
|25-37
|18
|
16
|Хайденхайм
|19
|4
|2
|13
|24-40
|14
|
17
|Хольштайн
|19
|3
|3
|13
|28-48
|12
|
18
|Бохум
|19
|2
|4
|13
|17-43
|10
|24.01
|22:30
|
Вольфсбург – Хольштайн
|2 : 2
|25.01
|17:30
|
Аугсбург – Хайденхайм
|2 : 1
|25.01
|17:30
|
Боруссия Д – Вердер
|2 : 2
|25.01
|17:30
|
Фрайбург – Бавария
|1 : 2
|25.01
|17:30
|
Майнц – Штутгарт
|2 : 0
|25.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Байер
|2 : 2
|25.01
|20:30
|
Боруссия М – Бохум
|3 : 0
|26.01
|17:30
|
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
|2 : 2
|26.01
|19:30
|
Ст-Паули – Унион Б
|3 : 0
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|17
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|
|
Патрик Шик
Байер
|13
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Надим Амири
Майнц
|16
|1
|3
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|17
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|16
|1
|6