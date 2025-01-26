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Судейство

Сегодня, 22:50

Гол дортмундской «Боруссии» засчитан ошибочно. Судьи не зафиксировали офсайд

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Автогол Марко Фридля (№32) в матче «Боруссия» Д — «Вердер» (2:2).
Фото Reuters

На 51-й минуте матча 19-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Вердер» (2:2) судейская бригада во главе с Кристианом Дингертом ошибочно засчитала гол дортмундцев, когда Марко Фридль отправил мяч в свои ворота и сделал счет 2:0. Об этом после игры в интервью Sky Germany заявил директор Германского футбольного союза по связям со СМИ Александр Фойерхердт.

По его словам, видеоарбитр Тобиас Райхель проверил решение рефери, засчитавшего гол, и обнаружил, что футболист «Боруссии» Рами Бенсебаини в момент удара его партнера по команде оказался за линией офсайда. Оставалось только определить, влиял ли он своими действиями на Фридля и голкипера. Оснований для вмешательства в работу коллеги ВАР не нашел.

«Но мы решили, что это наказуемая офсайдная позиция, — заявил Фойерхердт от имени федерации. — Действия Бенсебаини сильно повлияли на Фридля. Гол не следовало засчитывать».

Нужно отметить, что Бенсебаини располагался так, что перекрывал обзор сопернику, и подпрыгнул, пропустив мяч под собой. Через мгновение в него сыграл Фридль, забивший автогол.

Германия. Бундеслига 1. 19-й тур
25 янв, 17:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:2
Вердер

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вердер
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 Бавария 19 15 3 1 58-16 48
2
 Байер 19 12 6 1 46-26 42
3
 Айнтрахт Ф 19 11 4 4 44-26 37
4
 Штутгарт 19 9 5 5 36-28 32
5
 РБ Лейпциг 19 9 5 5 34-29 32
6
 Майнц 19 9 4 6 33-23 31
7
 Вольфсбург 19 8 4 7 42-34 28
8
 Боруссия М 19 8 3 8 30-29 27
9
 Вердер 19 7 6 6 33-36 27
10
 Фрайбург 19 8 3 8 26-36 27
11
 Боруссия Д 19 7 5 7 34-33 26
12
 Аугсбург 19 7 4 8 23-34 25
13
 Ст-Паули 19 6 2 11 17-21 20
14
 Унион Б 19 5 5 9 16-27 20
15
 Хоффенхайм 19 4 6 9 25-37 18
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Нико Шлоттербек

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 17 1 3
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Марко Фридль

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