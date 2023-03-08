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Сегодня, 11:47

Goal: Канселу вернется в «Манчестер Сити» по завершении сезона

Виталий Косик
Корреспондент
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Жоау Канселу.
Фото Global Look Press

Защитник «Баварии» Жоау Канселу вернется в «Манчестер Сити» по завершении сезона, сообщает Goal.

Португалец на данный момент выступает за «Баварию» на правах аренды с правом выкупа за 70 миллионов евро.

По информации издания, руководство мюнхенцев не собирается выкупать права на игрока у «горожан». Ожидается, что после возвращения «Манчестер Сити» продаст португальца в другой клуб.

28-летний защитник провел за «Баварию» 4 матча в текущем сезоне и отдал 1 результативную передачу.

Жоау Канселу
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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