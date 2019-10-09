Гнабри забил больше всех голов в составе сборной Германии в 2019 году
23:24
Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри стал автором гола в товарищеском матче против команды Аргентины.
Игрок забил больше всех в составе бундестим в 2019 году. Гол в ворота аргентинцев стал для Гнабри шестым, 5 голов он забил в квалификации Евро-2020.
6 — @SergeGnabry scored 6 goals for @DFB_Team_EN in 2019, more than any other player. Established. #GERARG pic.twitter.com/jGlWb1SAsi— OptaFranz (@OptaFranz) October 9, 2019
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