Гнабри забил больше всех голов в составе сборной Германии в 2019 году

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри стал автором гола в товарищеском матче против команды Аргентины.

Игрок забил больше всех в составе бундестим в 2019 году. Гол в ворота аргентинцев стал для Гнабри шестым, 5 голов он забил в квалификации Евро-2020.