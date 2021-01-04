Гнабри получил травму в матче с «Майнцем»

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик рассказал о повреждении у полузащитника команды, Сержа Гнабри.

«Его осмотрели после матча, посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра. Серж получил болезненный удар. Надеюсь, что в среду он сможет приступить к тренировкам», — цитирует пресс-служба мюнхенцев Флика.

Гнабри был заменен на 76-й минуте встречи 14-го тура чемпионата Германии против «Майнца» (5:2). В сезоне-2020/21 25-летний хавбек провел 20 матчей за команду, на его счету 4 гола и 3 результативных передачи.