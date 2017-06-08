Гнабри покинул "Вердер"

Полузащитник Серж Гнабри, в минувшем сезоне выступавший в составе "Вердера", во время летнего трансферного окна сменит клубную прописку, информирует пресс-служба бременцев. Хавбек покинул команду, воспользовавшись соответствующим пунктом, который был прописан в его соглашении.

Ранее сообщалось, что в переходе игрока заинтересованы "Бавария" и "Хоффенхайм". В минувшем сезоне в составе "музыкантов" 21-летний ивуариец провел 27 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 1 голевую передачу.