Гнабри не может договориться с «Баварией» о новом контракте

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри не может договориться с командой о продлении контракта.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 26-летний игрок хочет остаться в мюнхенской команде, однако его не устраивает предложенные финансовые условия. Немец хочет зарабатывать примерно 15 миллионов евро в год без учета бонусов.

Также источник сообщает, что «Реал», «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к полузащитнику.

Действующий контракт Гнабри с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне футболист сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал семь результативных передач.