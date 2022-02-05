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Сегодня, 18:42

Гнабри не может договориться с «Баварией» о новом контракте

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри не может договориться с командой о продлении контракта.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 26-летний игрок хочет остаться в мюнхенской команде, однако его не устраивает предложенные финансовые условия. Немец хочет зарабатывать примерно 15 миллионов евро в год без учета бонусов.

Также источник сообщает, что «Реал», «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к полузащитнику.

Действующий контракт Гнабри с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне футболист сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал семь результативных передач.

Источник: https://twitter.com/Plettigoal/status/1489863865353609221?s=20&t=21kXA1DySj0wdtz7uCewhw

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
РБ Лейпциг

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
Серж Гнабри
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 20 16 1 3 65-19 49
2
 Боруссия Д 20 14 1 5 52-31 43
3
 Байер 20 10 5 5 49-32 35
4
 РБ Лейпциг 20 9 4 7 38-23 31
5
 Фрайбург 20 9 6 5 33-23 33
6
 Хоффенхайм 20 9 4 7 41-32 31
7
 Майнц 20 8 3 9 28-23 27
8
 Унион Б 20 9 7 4 29-25 34
9
 Айнтрахт Ф 20 7 7 6 30-30 28
10
 Кельн 20 7 8 5 32-34 29
11
 Арминия 20 4 9 7 20-26 21
12
 Бохум 21 7 4 10 20-30 25
13
 Боруссия М 20 6 4 10 26-37 22
14
 Штутгарт 20 4 6 10 22-35 18
15
 Аугсбург 20 4 7 9 20-35 19
16
 Вольфсбург 20 6 3 11 17-32 21
17
 Герта 21 6 5 10 23-43 23
18
 Гр. Фюрт 20 2 4 14 17-52 10
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33 тур
34 тур
4.02 22:30
Герта – Бохум
 1 : 1
5.02 17:30
Арминия – Боруссия М
 - : -
5.02 17:30
Аугсбург – Унион Б
 - : -
5.02 17:30
Кельн – Фрайбург
 - : -
5.02 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 - : -
5.02 17:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
 - : -
5.02 20:30
Бавария – РБ Лейпциг
 - : -
6.02 17:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
6.02 19:30
Вольфсбург – Гр. Фюрт
 - : -
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Роберт Левандовски

Бавария

 23
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 17 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 16 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 16 1 3
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