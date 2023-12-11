Гнабри может пропустить 2-3 месяца из-за травмы
Нападающий «Баварии» Серж Гнабри пропустит 2-3 месяца из-за травмы сухожилия левой приводящей мышцы, сообщает журналист Керри Хау.
Ранее в «Баварии» сообщили, что у нападающего растяжение паза и он не сможет помочь команде в ближайших матчах.
В игре с «Айнтрахтом» (1:5) Серж вышел на замену на 66-й минуте вместо Кингсли Комана и покинул поле уже на 68-й после столкновения.
28-летний Гнабри выступает за «Баварию» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 11 матчей и забил один мяч.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|14
|11
|3
|0
|39-12
|36
|
2
|Бавария
|13
|10
|2
|1
|44-14
|32
|
3
|Штутгарт
|14
|10
|1
|3
|34-16
|31
|
4
|РБ Лейпциг
|14
|9
|2
|3
|34-15
|29
|
5
|Боруссия Д
|14
|7
|4
|3
|28-23
|25
|
6
|Хоффенхайм
|14
|7
|2
|5
|28-24
|23
|
7
|Айнтрахт Ф
|14
|5
|6
|3
|24-16
|21
|
8
|Фрайбург
|14
|6
|3
|5
|17-23
|21
|
9
|Аугсбург
|14
|4
|5
|5
|23-27
|17
|
10
|Боруссия М
|14
|4
|4
|6
|28-31
|16
|
11
|Вольфсбург
|14
|5
|1
|8
|18-25
|16
|
12
|Вердер
|14
|4
|2
|8
|20-27
|14
|
13
|Хайденхайм
|14
|4
|2
|8
|21-30
|14
|
14
|Бохум
|14
|2
|7
|5
|15-29
|13
|
15
|Унион Б
|13
|3
|1
|9
|15-28
|10
|
16
|Кельн
|14
|2
|4
|8
|10-24
|10
|
17
|Майнц
|14
|1
|6
|7
|12-26
|9
|
18
|Дармштадт
|14
|2
|3
|9
|17-37
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.12
|22:30
|
Хоффенхайм – Бохум
|3 : 1
|9.12
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|5 : 1
|9.12
|17:30
|
Хайденхайм – Дармштадт
|3 : 2
|9.12
|17:30
|
Унион Б – Боруссия М
|3 : 1
|9.12
|17:30
|
Вердер – Аугсбург
|2 : 0
|9.12
|17:30
|
Вольфсбург – Фрайбург
|0 : 1
|9.12
|20:30
|
Боруссия Д – РБ Лейпциг
|2 : 3
|10.12
|17:30
|
Штутгарт – Байер
|1 : 1
|10.12
|19:30
|
Кельн – Майнц
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|18
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|16
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|10
|П
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Лерой Сане
Бавария
|7
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|11
|2
|2
|
|
Матс Хуммельс
Боруссия Д
|13
|1
|4
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|10
|1
|3
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