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Сегодня, 07:24

Гнабри может пропустить 2-3 месяца из-за травмы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Баварии» Серж Гнабри пропустит 2-3 месяца из-за травмы сухожилия левой приводящей мышцы, сообщает журналист Керри Хау.

Ранее в «Баварии» сообщили, что у нападающего растяжение паза и он не сможет помочь команде в ближайших матчах.

В игре с «Айнтрахтом» (1:5) Серж вышел на замену на 66-й минуте вместо Кингсли Комана и покинул поле уже на 68-й после столкновения.

28-летний Гнабри выступает за «Баварию» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 11 матчей и забил один мяч.

Серж Гнабри
Футбол
ФК Бавария
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«Кельн» сыграл вничью с «Майнцем»
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 14 11 3 0 39-12 36
2
 Бавария 13 10 2 1 44-14 32
3
 Штутгарт 14 10 1 3 34-16 31
4
 РБ Лейпциг 14 9 2 3 34-15 29
5
 Боруссия Д 14 7 4 3 28-23 25
6
 Хоффенхайм 14 7 2 5 28-24 23
7
 Айнтрахт Ф 14 5 6 3 24-16 21
8
 Фрайбург 14 6 3 5 17-23 21
9
 Аугсбург 14 4 5 5 23-27 17
10
 Боруссия М 14 4 4 6 28-31 16
11
 Вольфсбург 14 5 1 8 18-25 16
12
 Вердер 14 4 2 8 20-27 14
13
 Хайденхайм 14 4 2 8 21-30 14
14
 Бохум 14 2 7 5 15-29 13
15
 Унион Б 13 3 1 9 15-28 10
16
 Кельн 14 2 4 8 10-24 10
17
 Майнц 14 1 6 7 12-26 9
18
 Дармштадт 14 2 3 9 17-37 9
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Хоффенхайм – Бохум
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9.12 17:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 5 : 1
9.12 17:30
Хайденхайм – Дармштадт
 3 : 2
9.12 17:30
Унион Б – Боруссия М
 3 : 1
9.12 17:30
Вердер – Аугсбург
 2 : 0
9.12 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 0 : 1
9.12 20:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 2 : 3
10.12 17:30
Штутгарт – Байер
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