Главный тренер «Вольфсбурга» поздравил «Баварию» с победой

Главный тренер «Вольфсбурга» Оливер Гласнер прокомментировал поражение в матче 17-го тура чемпионата Германии от «Баварии» (0:2).

— Мои поздравления Ханси Флику и всей «Баварии», — приводит пресс-служба мюнхенцев слова Гласнера. — Конечно нам очень обидно, ведь оба мяча мы пропустили в самой концовке матча. Я считаю, что мы очень, очень сильно усложнили жизнь «Баварии». На протяжении большей части матча мы отлично оборонялись и в то же время раз за разом создавали опасные моменты впереди. У нас было три-четыре возможности забить. К сожалению, мы их не использовали.

В конце мы подустали, а давление соперника усилилось. «Бавария» использовала нашу невнимательность и в итоге победила. Жаль, что так вышло, я на самом деле был очень доволен выступлением команды. Мы возьмем много позитивного из этой игры.