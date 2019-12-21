Главный тренер «Вольфсбурга» надеется усложнить жизнь «Баварии»

Главный тренер «Вольфсбурга» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата Германии с «Баварией».

— Мы находимся в хорошей форме, наши футболисты в предвкушении матча, — приводит пресс-служба мюнхенцев слова Гласнера. — Последние матчи придали нам уверенности в силах. Мы едем в Мюнхен с желанием как можно сильнее усложнить жизнь «Баварии». Мы подходим к матчу с такой же целью, как и к любому другому — мы хотим победить. В то же самое время я знаю, что «Вольфсбургу» это еще никогда не удавалось. Возможно, это станет дополнительной мотивацией для наших игроков.

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