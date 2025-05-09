Футбол
9 мая, 18:04

Гвардиола: «Алонсо оказал огромное влияние на «Байер», в клубе должны очень гордиться сотрудничеством с ним»

Алина Савинова

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на новость об уходе Хаби Алонсо из «Байера» по окончании сезона.

По информации СМИ, 43-летний испанский специалист уже согласовал трехлетний контракт с «Реалом». Сообщалось, что мадридский клуб выплатит «Байеру» 8 миллионов евро за досрочный разрыв соглашения с Алонсо.

«Влияние, которое он оказал на «Байер», было невероятным. Я думаю, что все тренеры, у которых была возможность и удовольствие работать с ним, всегда понимали, что он станет тренером. Знаете, приехать в Германию и конкурировать с «Баварией» — это всегда очень сложно. А в прошлом сезоне они не проиграли ни одного матча, за исключением последней игры против «Аталанты» в финале Лиги Европы. Думаю, в «Байере» должны очень-очень гордиться сотрудничеством, которое длилось всего 2-3 года», — приводит City Xtra слова Гвардиолы.

Алонсо возглавил «Байер» в 2022 году. Под его руководством команда стала чемпионом Германии в сезоне-2023/24, а также выиграла Кубок и Суперкубок страны.

Хосеп Гвардиола
ФК Байер
Хаби Алонсо
Sky Sports: «Байер» получит компенсацию 8 миллионов евро за досрочный разрыв контракта с Алонсо

Bild: «Бавария» договорилась с Вирцем о трансфере
