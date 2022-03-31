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Сегодня, 18:42

«Мы должны защищаться против него коллективно». Тедеско — о преимуществах Холанна

Бывший главный тренер «Спартака» Тедеско высказался об Эрлине Холанне
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Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско высказался о сильных сторонах нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна перед матчем 28-го тура чемпионата Германии.

«Даже если Марко Розе скажет, что он под вопросом на игру, мы будем готовиться к тому, что он сыграет. Это очень важный матч, и я уверен, что «Боруссия» сделает все возможное, чтобы он был в форме и мог играть. Будет важно, чтобы мы защищались против него коллективно, как команда. Его сильные стороны хорошо известны: он быстр и крайне опасен в контратаках. Мы должны занять хорошую позицию, бегать и прессинговать, и мы не можем давать Эрлину слишком много пространства», — цитирует Тедеско официальный сайт клуба.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Лейпциг» занимает четвертое место, имея 45 очков после 27 туров. Дортмундская «Боруссия» с 57 очками идет второй. Команды встретятся 2 апреля. Начало матча — в 19.30 мск.

Источник: https://rbleipzig.com/en/news/2021-2022/bvbrbl-press-conference/
Эрлин Холанн
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Лейпциг
Доменико Тедеско
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Барселона» сделала окончательное предложение по форварду дортмундской «Боруссии» Холанну
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 27 20 3 4 81-28 63
2
 Боруссия Д 27 18 3 6 67-38 57
3
 РБ Лейпциг 27 13 6 8 57-30 45
4
 Байер 27 14 6 7 66-41 48
5
 Фрайбург 27 12 9 6 43-29 45
6
 Хоффенхайм 27 13 5 9 49-40 44
7
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
8
 Айнтрахт Ф 27 10 8 9 39-38 38
9
 Кельн 27 10 10 7 38-40 40
10
 Унион Б 27 10 8 9 33-38 38
11
 Бохум 27 9 5 13 28-39 32
12
 Боруссия М 27 9 6 12 38-51 33
13
 Вольфсбург 27 9 4 14 29-42 31
14
 Штутгарт 27 6 8 13 35-50 26
15
 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
16
 Арминия 27 5 10 12 22-38 25
17
 Герта 27 7 5 15 29-60 26
18
 Гр. Фюрт 27 3 6 18 24-70 15
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.04 21:30
Унион Б – Кельн
 - : -
2.04 16:30
Айнтрахт Ф – Гр. Фюрт
 - : -
2.04 16:30
Арминия – Штутгарт
 - : -
2.04 16:30
Байер – Герта
 - : -
2.04 16:30
Фрайбург – Бавария
 - : -
2.04 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 - : -
2.04 19:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 - : -
3.04 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 - : -
3.04 18:30
Боруссия М – Майнц
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 21 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 23 1 5
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