Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско высказался о сильных сторонах нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна перед матчем 28-го тура чемпионата Германии.

«Даже если Марко Розе скажет, что он под вопросом на игру, мы будем готовиться к тому, что он сыграет. Это очень важный матч, и я уверен, что «Боруссия» сделает все возможное, чтобы он был в форме и мог играть. Будет важно, чтобы мы защищались против него коллективно, как команда. Его сильные стороны хорошо известны: он быстр и крайне опасен в контратаках. Мы должны занять хорошую позицию, бегать и прессинговать, и мы не можем давать Эрлину слишком много пространства», — цитирует Тедеско официальный сайт клуба.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Лейпциг» занимает четвертое место, имея 45 очков после 27 туров. Дортмундская «Боруссия» с 57 очками идет второй. Команды встретятся 2 апреля. Начало матча — в 19.30 мск.