Главный тренер «Кельна» решил не продлевать контракт с клубом

Главный тренер «Кельна» Армин Фе решил не продлевать контракт с клубом. Действующее соглашение 58-летнего специалиста истекает по окончанию нынешнего сезона, сообщает Kicker.

— У клуба будет достаточно времени, чтобы подыскать мне замену, — заявил Фе.

«Кельн» после девяти туров чемпионата Германии имеет в активе 7 очков и занимает 16-е место.

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