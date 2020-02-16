Главный тренер «Кельна»: «Мы в предвкушении матча с «Баварией», но мы знаем, что это будет тяжелая задача»

Главный тренер «Кельна» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура бундеслиги против «Баварии».

— С моими командами у меня было много равных матчей с «Баварией», — приводит пресс-служба мюнхенцев слова Гисдоля. — Часто мы были очень близки к тому, чтобы набрать очки. Лично для меня это очередное доказательство того, что против таких соперников можно зацепиться за очки. Мы в предвкушении матча, но мы знаем, что это будет тяжелая задача.

Матч «Кельн» — «Бавария» состоится 16 февраля и начнется в 17.30 по московскому времени.