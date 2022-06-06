Главный тренер Фарке рассказал о будущем менхенгладбахской «Боруссии»

Новый главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Даниэль Фарке рассказал, чего ждет от работы в клубе. 2 марта специалист покинул «Краснодар».

«Уверен, у нас отличный состав и у нас также есть свой игровой стиль. Но в футболе все основано на хорошей физической форме и оборонительном фундаменте, а в прошлом сезоне команда пропустила слишком много голов.

Нам нужны хорошие трансферы летом. Поскольку доходы от еврокубков исчезли, мы должны принимать правильные решения», — цитирует Фарке Kicker.

4 июня «Боруссия» объявила о заключении контракта с Фарке до конца сезона-2024/25.

В январе 45-летний немец возглавил «Краснодар», но в марте покинул российский клуб, не проведя с ним ни одного официального матча.