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Сегодня, 08:49

Розе: «Большую часть встречи «Боруссия» контролировала игру. Допускали ошибки, потому что «Аугсбург» доставлял проблемы»

Розе прокомментировал ничью «Боруссии» с «Аугсбургом»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе прокомментировал ничью с «Аугсбургом» (1:1) в матче 24-го тура бундеслиги.

«Команда сильно старалась после игры с «Рейнджерс» (2:2), — приводит слова Розе официальный сайт дортмундского клуба. — Не все получалось, но большую часть встречи «Боруссия» контролировала игру. Мы допускали простые ошибки, потому что «Аугсбург» доставлял нам проблемы».

По мнению тренера, в начале второго тайма соперник был немного неуверен в себе, и его подопечным нужно было решать исход встречи.

«В какой-то момент мы сбавили обороты, и «Аугсбург» вернулся в игру. Мы забыли о флангах и не очень хорошо оборонялись», — сказал он.

После 24 туров бундеслиги «Боруссия» набрала 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Баварии» на восемь баллов. «Аугсбург» с 23 очками располагается на 13-й позиции.

Источник: https://www.bvb.de/News/Uebersicht/Viel-probiert-aber-nicht-alles-richtig-gemacht

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П1 и ТБ (2.5) - Да

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ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
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П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
Футбол
ФК Аугсбург
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Бундеслига: «Бавария» обыграла «Айнтрахт», «Аугсбург» и «Боруссия» Д сыграли вничью и другие матчи 24-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 24 19 1 4 75-26 58
2
 Боруссия Д 24 16 2 6 64-37 50
3
 Байер 24 13 5 6 63-39 44
4
 РБ Лейпциг 24 12 4 8 50-28 40
5
 Фрайбург 24 11 7 6 39-26 40
6
 Хоффенхайм 24 12 4 8 47-36 40
7
 Майнц 24 10 4 10 35-29 34
8
 Унион Б 24 10 7 7 32-32 37
9
 Кельн 24 9 9 6 36-38 36
10
 Айнтрахт Ф 24 8 7 9 33-36 31
11
 Бохум 24 8 5 11 25-34 29
12
 Арминия 24 5 10 9 22-32 25
13
 Вольфсбург 24 8 4 12 26-37 28
14
 Аугсбург 24 5 8 11 26-41 23
15
 Боруссия М 24 7 6 11 32-48 27
16
 Штутгарт 24 4 7 13 28-45 19
17
 Герта 24 6 5 13 25-54 23
18
 Гр. Фюрт 24 3 5 16 22-62 14
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.02 22:30
Хоффенхайм – Штутгарт
 2 : 1
26.02 17:30
Байер – Арминия
 3 : 0
26.02 17:30
Боруссия М – Вольфсбург
 2 : 2
26.02 17:30
Гр. Фюрт – Кельн
 1 : 1
26.02 17:30
Унион Б – Майнц
 3 : 1
26.02 17:30
Фрайбург – Герта
 3 : 0
26.02 20:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 0 : 1
27.02 17:30
Бохум – РБ Лейпциг
 0 : 1
27.02 19:30
Аугсбург – Боруссия Д
 1 : 1
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 28
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 21 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 19 1 4
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