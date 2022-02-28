Розе: «Большую часть встречи «Боруссия» контролировала игру. Допускали ошибки, потому что «Аугсбург» доставлял проблемы»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе прокомментировал ничью с «Аугсбургом» (1:1) в матче 24-го тура бундеслиги.

«Команда сильно старалась после игры с «Рейнджерс» (2:2), — приводит слова Розе официальный сайт дортмундского клуба. — Не все получалось, но большую часть встречи «Боруссия» контролировала игру. Мы допускали простые ошибки, потому что «Аугсбург» доставлял нам проблемы».

По мнению тренера, в начале второго тайма соперник был немного неуверен в себе, и его подопечным нужно было решать исход встречи.

«В какой-то момент мы сбавили обороты, и «Аугсбург» вернулся в игру. Мы забыли о флангах и не очень хорошо оборонялись», — сказал он.

После 24 туров бундеслиги «Боруссия» набрала 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Баварии» на восемь баллов. «Аугсбург» с 23 очками располагается на 13-й позиции.