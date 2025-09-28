Ковач после победы «Боруссии» над «Майнцем»: «Нам нужно сосредоточиться на сохранении стабильности»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал победу над «Майнцем» (2:0) в гостевом матче 5-го тура бундеслиги.

«Мы думаем только о себе и хотим, чтобы так и оставалось. Я знаю, что немецкая футбольная общественность надеется, что «Бавария» не упустит чемпионский титул, но нам нужно сосредоточиться на сохранении стабильности. Я знаю, как это бывает в футболе, но мы остаемся собой. Это всего лишь пятый тур.

Брандт двумя фантастическими передачами решил исход матча. Я точно знаю, на что он способен. Он важный игрок для нас», — сказал хорватский тренер на пресс-конференции.

«Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги, набрав в 5 матчах 13 очков.