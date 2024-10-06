Алонсо раскритиковал игру «Байера» в матче против «Хольштайна»: «Мы были слишком пассивны»
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо остался неудовлетворен игрой команды в матче 6-го тура бундеслиги против «Хольштайна». Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.
По мнению 42-летнего специалиста, игроки «Байера» действовали слишком пассивно в этом матче.
«Я недоволен нашей игрой. Это наша вина. Мы не действовали с умом и подумали, что игра уже сделана, но в футболе нужно всегда продолжать играть с той же интенсивностью. Мы были слишком пассивны. После большой игры в Лиге чемпионов у нас не было нужного настроя на этот матч. У нас был контроль, но мягкий, без угрозы третьего гола», — приводит ESPN слова Алонсо.
«Байер» с 11 очками занимает 5-е место в турнирной таблице бундеслиги. Следующий матч команда проведет дома против «Айнтрахта». Игра пройдет 19 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|5
|4
|1
|0
|17-4
|13
|
2
|Айнтрахт Ф
|5
|4
|0
|1
|11-6
|12
|
3
|Фрайбург
|6
|4
|0
|2
|9-7
|12
|
4
|РБ Лейпциг
|5
|3
|2
|0
|8-2
|11
|
5
|Байер
|6
|3
|2
|1
|16-12
|11
|
6
|Унион Б
|6
|3
|2
|1
|6-4
|11
|
7
|Боруссия Д
|6
|3
|1
|2
|12-11
|10
|
8
|Хайденхайм
|5
|3
|0
|2
|10-7
|9
|
9
|Штутгарт
|5
|2
|2
|1
|14-10
|8
|
10
|Майнц
|6
|2
|2
|2
|11-10
|8
|
11
|Вердер
|6
|2
|2
|2
|8-12
|8
|
12
|Вольфсбург
|6
|2
|1
|3
|13-12
|7
|
13
|Аугсбург
|6
|2
|1
|3
|9-15
|7
|
14
|Боруссия М
|6
|2
|0
|4
|7-10
|6
|
15
|Ст-Паули
|6
|1
|1
|4
|4-9
|4
|
16
|Хоффенхайм
|5
|1
|0
|4
|9-15
|3
|
17
|Хольштайн
|6
|0
|2
|4
|9-19
|2
|
18
|Бохум
|6
|0
|1
|5
|6-14
|1
|4.10
|21:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|2 : 1
|5.10
|16:30
|
Байер – Хольштайн
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Бохум – Вольфсбург
|1 : 3
|5.10
|16:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|2 : 1
|5.10
|16:30
|
Вердер – Фрайбург
|0 : 1
|5.10
|19:30
|
Ст-Паули – Майнц
|0 : 3
|6.10
|16:30
|
Хайденхайм – РБ Лейпциг
|- : -
|6.10
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.10
|20:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|- : -
|Г
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|6
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|5
|П
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|4
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|4
|
|
Карим Адейеми
Боруссия Д
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|4
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|4
|1
|1
|
|
Стенли Нсоки
Хоффенхайм
|2
|1
|0