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Алонсо — о поражении «Байера»: «Это тяжело и горько»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хаби Алонсо.
Фото Reuters

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал поражение от «Лейпцига» (2:3) во 2-м круге бундеслиги. Команда из Леверкузена прервала 35-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Германии.

«Это тяжело, это горько. Я не думаю, что «Байер» заслуживал это поражение. Мы извлечем из этого матча много положительных и отрицательных моментов. В первом тайме мы провели хорошую игру. Мы хотели развить успех во втором. Но во втором тайме мы не контролировали игру и дали «Лейпцигу» слишком много пространства. Мы будем учиться на этих ошибках. Нехорошо позволять сопернику возвращаться, когда ведешь 2:0», — приводит слова Алонсо ESPN.

«Байер» не смог сравняться с «Гамбургом», который провел 36 матчей без поражений в бундеслиге. Рекордсмен по продолжительности беспроигрышной серии — «Бавария» (53 матча).

Ламин Ямаль и&nbsp;Рафинья празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Вальядолида&raquo;. Ямаль превосходит график Месси, Лукаку забил полевому игроку, «Байер» все-таки проиграл в бундеслиге

Источник: ESPN
ФК Байер
ФК Лейпциг
Хаби Алонсо
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 Боруссия Д 2 1 1 0 2-0 4
3
 Унион Б 2 1 1 0 2-1 4
4
 Фрайбург 1 1 0 0 3-1 3
5
 Хайденхайм 1 1 0 0 2-0 3
6
 Боруссия М 2 1 0 1 4-3 3
7
 Вольфсбург 2 1 0 1 4-3 3
8
 Бавария 1 1 0 0 3-2 3
9
 Байер 2 1 0 1 5-5 3
10
 Айнтрахт Ф 2 1 0 1 3-3 3
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 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-5 3
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 Майнц 2 0 2 0 4-4 2
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16
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