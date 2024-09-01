Алонсо — о поражении «Байера»: «Это тяжело и горько»
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал поражение от «Лейпцига» (2:3) во 2-м круге бундеслиги. Команда из Леверкузена прервала 35-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Германии.
«Это тяжело, это горько. Я не думаю, что «Байер» заслуживал это поражение. Мы извлечем из этого матча много положительных и отрицательных моментов. В первом тайме мы провели хорошую игру. Мы хотели развить успех во втором. Но во втором тайме мы не контролировали игру и дали «Лейпцигу» слишком много пространства. Мы будем учиться на этих ошибках. Нехорошо позволять сопернику возвращаться, когда ведешь 2:0», — приводит слова Алонсо ESPN.
«Байер» не смог сравняться с «Гамбургом», который провел 36 матчей без поражений в бундеслиге. Рекордсмен по продолжительности беспроигрышной серии — «Бавария» (53 матча).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|РБ Лейпциг
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
2
|Боруссия Д
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
3
|Унион Б
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
4
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Боруссия М
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
7
|Вольфсбург
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
8
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
9
|Байер
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
10
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
11
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
12
|Майнц
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|
13
|Вердер
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
15
|Штутгарт
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
16
|Хольштайн
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
17
|Бохум
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
18
|Ст-Паули
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|30.08
|21:30
|
Унион Б – Ст-Паули
|1 : 0
|31.08
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|0 : 2
|31.08
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|3 : 1
|31.08
|16:30
|
Хольштайн – Вольфсбург
|0 : 2
|31.08
|16:30
|
Штутгарт – Майнц
|3 : 3
|31.08
|16:30
|
Вердер – Боруссия Д
|0 : 0
|31.08
|19:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|2 : 3
|1.09
|16:30
|
Хайденхайм – Аугсбург
|- : -
|1.09
|18:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|4
|
|
Лукас Кюблер
Фрайбург
|2
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|
|
Саша Боэ
Бавария
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|2
|0
|0