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29 января, 23:50

Главный тренер «Байера» Алонсо — о поражении от дортмундской «Боруссии»: «Игра не была хорошей. Но и катастрофы не было»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата Германии.

«Мы контролировали первые 20 минут. У нас был явный момент Диаби. После пропущенного гола у нас были проблемы до конца первого тайма. Мы проиграли, нам нужно продолжать. Игра не была хорошей, но и катастрофы не случилось», — приводит слова Хаби Алонсо Kicker.de.

«Байер» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 24 очка за 18 матчей.

«Боруссия» располагается на 4-й строчке с 34 баллами за 18 матчей.

Футбол
ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
Хаби Алонсо
Бундеслига
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Бундеслига, 18-й тур: «Бавария» и «Айнтрахт» сыграли вничью, «Байер» проиграл дортмундской «Боруссии»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 18 10 7 1 52-16 37
2
 Унион Б 18 11 3 4 31-22 36
3
 РБ Лейпциг 18 10 5 3 39-24 35
4
 Боруссия Д 18 11 1 6 33-25 34
5
 Фрайбург 18 10 4 4 29-25 34
6
 Айнтрахт Ф 18 9 5 4 37-26 32
7
 Вольфсбург 18 8 5 5 36-22 29
8
 Боруссия М 18 7 4 7 34-29 25
9
 Вердер 18 7 3 8 29-37 24
10
 Байер 18 7 3 8 30-30 24
11
 Майнц 18 6 5 7 26-29 23
12
 Кельн 18 5 7 6 29-31 22
13
 Хоффенхайм 18 5 4 9 26-31 19
14
 Аугсбург 18 5 3 10 23-33 18
15
 Штутгарт 18 3 7 8 22-32 16
16
 Бохум 18 5 1 12 19-44 16
17
 Герта 18 3 5 10 20-32 14
18
 Шальке 18 2 4 12 14-41 10
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.01 22:30
РБ Лейпциг – Штутгарт
 2 : 1
28.01 17:30
Фрайбург – Аугсбург
 3 : 1
28.01 17:30
Герта – Унион Б
 0 : 2
28.01 17:30
Хоффенхайм – Боруссия М
 1 : 4
28.01 17:30
Майнц – Бохум
 5 : 2
28.01 17:30
Вердер – Вольфсбург
 2 : 1
28.01 20:30
Бавария – Айнтрахт Ф
 1 : 1
29.01 17:30
Шальке – Кельн
 0 : 0
29.01 19:30
Байер – Боруссия Д
 0 : 2
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 17 1 4
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 14 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 2
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